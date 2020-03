Ex-Weltmeister Freund springt weiter hinterher

Springt in Lahti weiter hinterher: Severin Freund.

Lahti. Das Skisprung-Comeback des früheren Einzel-Weltmeisters Severin Freund verläuft weiter stockend und könnte für diesen Winter schon wieder beendet sein.

Der 31-Jährige belegte beim Weltcup im finnischen Lahti den 45. Platz und konnte mit seinem Sprung auf 106 Meter keine Pluspunkte für eine Nominierung für die Raw-Air-Tour in der kommenden Woche sammeln. Freund schaffte es nach seiner Rückkehr erst einmal in die Punkte-Plätze. Bundestrainer Stefan Horngacher ließ sein Aufgebot für die Wettkampfserie in Norwegen zunächst noch offen. Für Freund ist die Rückkehr "eine große Belohnung", doch die großen Erfolge bleiben bislang aus.