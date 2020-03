Weltverband setzt alle Wettbewerbe ab Freitag aus

Mies. Der Basketball-Weltverband hat entschieden, wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem Freitag an alle Wettbewerbe bis auf weiteres zu unterbrechen.

Das teilte die FIBA am Donnerstag mit. Davon betroffen sind unter anderem die Champions League und der FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte. Die Partie gegen U-BT Cluj Napoca fand bereits ohne Zuschauer statt.

Zu einer Unterbrechung des Wettbewerbes dürfte es auch in der Euroleague kommen. Die Organisation teilte am Donnerstag mit, dass sie sich mit den Clubs in Diskussionen über das weitere Vorgehen befinde. Im Laufe des Tages solle eine Entscheidung getroffen werden. Ob das Spiel von Alba Berlin bei ZSKA Moskau am Donnerstagabend (18.00 Uhr/MEZ) stattfinden sollte, war zunächst unklar.