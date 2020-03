DFL-Plan: So soll die Bundesliga im Mai wiederbeginnen

Auch in den Geschäftsstellen der beiden großen Bundesligisten im Revier wählten sich am Dienstag die Verantwortlichen in die erste virtuelle außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein, um über nichts Geringeres als die Zukunft des Fußballs zu diskutieren. Borussia...