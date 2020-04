Corona: Formel 1 plant Saisonstart am 5. Juli in Österreich

Plötzlich ist die Formel 1 im Ohr. Heiko Wasser ist am Telefon. Der 62-Jährige ist seit mehr als 25 Jahren bei RTL die Stimme der Formel 1. Dank dem gebürtigen Gladbecker klingt die Rennserie in deutschen Wohnzimmern nach Ruhrgebiet. „Eben war ich mit meinen Hunden spazieren, jetzt sitze ich auf unserer Terrasse, genieße die Sonne“, sagt er. „Wenn nicht gerade Corona wäre, ginge es mir ausgezeichnet.“ Doch seitdem das Virus die Welt aus ihren Angeln gehoben hat, ist auch das Leben des Dortmunders aus dem Rhythmus geraten. „Ich hoffe, dass ich das Kofferpacken nicht verlerne“, scherzt er.

Normalerweise folgt Heiko Wasser zwischen März und November dem Ruf der Formel-1-Welttournee. Ohne Corona wäre er jetzt beim Großen Preis von China in Shanghai, davor wollte er mit seiner Frau nach dem Rennen von Hanoi vor zwei Wochen ein paar Tage Vietnam kennen lernen. Aber weder wurde in Vietnam gefahren, noch werden in China Motoren heulen.

Saison startet wohl mit Geisterrennen

Der Große Preis in Shanghai war der erste, der nach Ausbruch des Virus nicht gefahren werden konnte. Mittlerweile sind neun der insgesamt 22 Rennen abgesagt oder verschoben. Laut der britischen BBC soll die Serie am 5. Juli mit einem Geisterrennen eröffnet werden. Heiko Wasser erinnert sich gut daran, als der Saisonstart in Australien unter Chaos abgesagt wurde: „Das war im März, Freitag, der 13. – mein letzter regulärer Arbeitstag.“

Schon vorher hatte RTL entschieden, seine Reporter weder nach Melbourne noch zum bis dahin geplanten Ohne-Zuschauer-Rennen in Bahrain zu schicken. „Ich hatte keine Angst vor einer Infektion, aber ich hatte Angst davor, in einem Land in Quarantäne gesteckt zu werden und dort nicht mehr rauszukommen“, sagt Wasser. Also sollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das erste Training in Melbourne aus Köln übertragen werden. „Gegen Mitternacht deutscher Zeit erfuhren wir von der Absage“, seitdem „hänge ich hier fest“.

Für Wasser ist die Situation nicht leicht. Ständig telefoniere er mit seinem Reisebüro, um das Geld für lange im Voraus gebuchte Flüge zurück zu bekommen. Kommen Gerüchte über neue Termine auf, bucht er vorsichtshalber Hotelzimmer. Die Ungewissheit ist frustrierend.

Kein Verständnis für Ecclestone

Doch als TV-Kommentator ist Wasser freiberuflicher Künstler. Ohne Rennen geht es auf Dauer im schlimmsten Fall vielleicht auch um seinen Job. Daher hofft er, dass die Saison fortgesetzt wird. Für den Vorstoß von Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, die Saison abzusagen, hat er nur ein müdes Lachen. „Wäre Ecclestone noch im Amt, er würde das Gegenteil sagen.“ M

Geisterspiele im Darts: Wie eine Party ohne Gäste Wie in anderen Sportarten geht es um viel Geld. „Bei einem weltumfassenden Sport wie der Formel 1 ist die Organisation noch viel schwieriger als bei der Fußball-Bundesliga“, sagt Wasser. „Es gibt so viele Fragezeichen. Denn nur wenn sich an einem Ort die Lage beruhigt, heißt das ja noch nicht, dass alle Teams uneingeschränkt reisen dürfen.“ Das Problem: „Man muss die Formel 1 ins Fernsehen und in die Länder bringen. Denn sie lebt nicht nur von TV- sondern eigentlich noch viel mehr von Antrittsgeldern.“ Gibt’s in Shanghai kein Rennen, zahlt China auch kein Geld.

Wasser und seine Kollegen von RTL haben trotz der Zwangspause ein Ohr an der Formel 1, tauschen sich mit Teamchefs aus. Dabei hören sie von großer Solidarität. „Das Formel-1-Werk von Mercedes hat seine Produktion umgestellt“, erzählt Wasser: „Statt am Wagen zu arbeiten, produzieren sie 10.000 Beatmungsgeräte. Auch Ferrari denkt über ähnliches Engagement nach.“

Das sind mögliche Szenarien

Auch über mögliche Exit-Strategien wird Wasser informiert. Als Worst-Case-Szenario gilt die Variante, mehrere Rennen über Wochen hintereinander an einem Ort auszutragen. Worst deshalb, weil so zwar die Show ins TV käme, aber die Antrittsgelder vieler Ausrichter fehlen würden. Geisterrennen wie nun wahrscheinlich in Österreich Anfang Juli seien aber eine Option. Am realistischsten aber ist laut Wasser das Modell, den Rennkalender ab August umzugestalten. „Das wäre aber mit einem immensen Reiseaufwand verbunden“, sagt Wasser. So könnte es zu Mammut-Folgen von Rennen kommen: Brasilien, Vietnam, Bahrain und Abu Dhabi in vier Wochen ist nur ein Beispiel. Auch wenn es eine Weltreise wäre.

Warum Ayrton Senna bis heute unvergessen ist Bis eine Lösung gefunden ist, wandelt Wasser auf neuen Pfaden. Am Sonntag, um 19 Uhr – wenn der Grand Prix von China hätte gefahren werden sollen – kommentieren Wasser und Florian König aus Köln ein digitales Formel-1-Rennen. Sechs echte Piloten machen mit – darunter Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Auf seinen Online-Plattformen rtl.de, ntv.de und sport.de überträgt der Kölner Sender das Event.

E-Sport-Grand-Prix feiert Erfolg

Die Premiere dieses Virtual Grand Prix vor zwei Wochen war ein Erfolg. „Als wir loslegten, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat“, sagt Wasser. Er lacht und gesteht: „Meine Bühne ist nun mal die Sprecherkabine. Es hat schon gut getan, mal wieder ins Mikrofon zu brüllen.“ Besonders schön sei es, weil die Resonanz positiv war. „Ich habe viele nette Nachrichten bekommen von Leuten, die sagten, wie toll sie es fanden, uns wieder ein Rennen kommentieren zu hören.“

Die Stimme der Formel 1 hat also wieder eine Aufgabe. Oder wie Heiko Wasser sagt: „Ein arbeitsloser Formel-1-Kommentator ist nun mit einer Aushilfstätigkeit als eSport-Kommentator versorgt.“