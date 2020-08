Verunglücktem Sportler Zanardi geht es besser

Rom. Der mit seinem Handbike verunglückte frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi macht im Krankenhaus in Mailand gesundheitliche Fortschritte. Das teilte das San Raffaele Hospital mit. Es gebe "deutliche klinische Verbesserungen" seit der Einlieferung am 24. Juli.

Kurz danach hatten die Ärzte einen "heiklen neurochirurgischen Eingriff" vornehmen müssen. Zanardi lag auf der Intensivstation. Der 53-jährige Italiener hatte bei dem Unfall am 19. Juni in der Toskana schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde seither in mehreren Krankenhäusern behandelt.

Zanardi werde nun in einer Abteilung mit halb-intensiver Pflege behandelt, hieß es. Anfangs hatte er in einem Hospital in Siena in der Toskana gelegen und war mehrfach operiert worden. Dann kam er, weil es ihm besser ging, in ein Rehabilitationszentrum im Umland von Mailand. Von dort aus musste er jedoch nach einer Verschlechterung in die Klinik in der lombardischen Hauptstadt gebracht werden.

Der Rennfahrer hatte 2001 bei einem Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Er kämpfte sich danach wieder zurück in den Leistungssport gewann viermal Gold bei den Paralympics.

