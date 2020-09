Ludwigsburg und Göttingen eröffnen neue BBL-Saison

Die neue BBL-Saison startet am 6. November mit der Partie der MHP Riesen Ludwigsburg gegen die BG Göttingen.

Ludwigsburg. Vize-Meister MHP Riesen Ludwigsburg und die BG Göttingen eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Beide Teams stehen sich am 6. November um 20.30 Uhr in der MHP Arena gegenüber.

Titelverteidiger Alba Berlin und Topfavorit Bayern München greifen zwei Tage später erstmals ins Geschehen ein. Alba empfängt dann die Fraport Skyliners aus Frankfurt, die Bayern spielen daheim gegen Rasta Vechta.

Die Hauptrunde endet am 8. Mai 2021 mit dem 34. Spieltag. Bereits drei Tage später sollen die Playoffs beginnen, die derzeit bis zum 13. Juni terminiert sind. Rund zwei Wochen später steht dann für die deutsche Nationalmannschaft das olympische Qualifikationsturnier im kroatischen Split auf dem Programm.

Zugleich gab die BBL bekannt, dass alle Clubs die Lizenz für die neue Spielzeit erhalten haben. medi Bayreuth, Aufsteiger Niners Chemnitz und s.Oliver Würzburg hatten noch auflösende Bedingungen zu erfüllen, den Telekom Baskets Bonn und den Basketball Löwen Braunschweig waren Auflagen erteilt worden. Alle Clubs hätten die geforderten Nachweise erbracht, hieß es in einer Mitteilung der Liga.

Bereits drei Wochen vor dem Liga-Auftakt starten die Basketballer mit dem BBL-Pokal in die neue Spielzeit. Nach den Gruppenspielen am 17./18. und 24./25. Oktober ist für den 1./2. November das Top Four geplant. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

