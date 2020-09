Marcel Schrötter wurde in Barcelona nur Zehnter.

Grand Prix in Barcelona Moto2-WM: Schrötter wird Zehnter - Sieg an Marini

Barcelona. Motorradpilot Marcel Schrötter konnte beim Grand Prix von Katalonien in Barcelona nicht an seine zuletzt guten Ergebnisse anknüpfen und beendete das Rennen als Zehnter.

Von Startplatz 14 aus fuhr der 27 Jahre alte Bayer am Sonntag ein unauffälliges Rennen in der Klasse Moto2 und profitierte von einigen Ausfällen, die ihn letztlich doch noch in die Top 10 brachten. Nur 21 von 30 Fahrern beendeten den neunten Saisonlauf.

Schrötter kam 15 Sekunden hinter Sieger Luca Marini aus Italien ins Ziel, der mit dem Erfolg in Katalonien seine WM-Führung ausbauen konnte. Sam Lowes aus Großbritannien und der Italiener Fabio di Giannantonio komplettierten das Podium. In der Gesamtwertung rutschte Schrötter um eine Position nach hinten und ist nun WM-Elfter.

In der Königsklass MotoGP holte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo seinen dritten Saisonsieg. Damit übernahm der Franzose auch die Führung in der Meisterschaft. Ducati-Pilot Andrea Dovizioso, der als WM-Führender nach Barcelona gekommen war, schied bereits nach zwei Kurven durch einen Sturz aus. Auch Publikumsliebling Valentino Rossi stürzte im Rennen.

Suzuki brachte beide Fahrer aufs Podium. Der Spanier Joan Mir wurde Zweiter vor seinem Landsmann Alex Rins. In der Meisterschaft ist Mir als WM-Zweiter erster Verfolger von Quartararo.

Stefan Bradl beendete das Rennen als 17. und Letzter. Der Zahlinger lag nach 24 Runden mehr als 32 Sekunden zurück und ging im Kampf um Punkte erneut leer aus.

© dpa-infocom, dpa:200927-99-729466/3