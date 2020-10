Handball-Frauen mit Prestigesieg gegen die Niederlande

Lingen. Deutschlands Handball-Frauen haben sich eindrucksvoll aus der Corona-Pause zurückgemeldet.

Die DHB-Auswahl gewann in Lingen ein Test-Länderspiel gegen Weltmeister Niederlande mit 27:25 (16:15) und feierte damit zum Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen einen Prestigesieg. Beste deutsche Werferin war Xenia Smits mit fünf Toren. Am Samstag (16.45 Uhr) treffen beide Teams an gleicher Stelle erneut aufeinander.

Bundestrainer Henk Groener musste auf die Leistungsträgerinnen Emily Bölk und Julia Behnke verzichten. Beide konnten wegen eines Corona-Falls bei ihrem Verein FTC Budapest nicht nach Deutschland reisen. Dennoch erwischte die DHB-Auswahl den besseren Start und zog schnell auf 4:1 (7.) davon.

Auch wenn nicht alles rund lief im deutschen Spiel, bestimmten die Gastgeberinnen vor leeren Rängen das Geschehen und bauten die Führung Mitte der ersten Halbzeit sogar auf sechs Tore aus (12:6/18.). Bis zur Pause war das komfortable Polster jedoch fast weg, weil sich das Groener-Team zu viele Fehler leistete. Nach dem Wechsel lief es ähnlich: Der WM-Achte zog auf 23:18 (43.) weg, doch in der Schlussphase schmolz der Vorsprung.

