Will in Finnland in den Ski-Weltcup zurückkehren: Mikaela Shiffrin.

Shiffrin kündigt Comeback bei Ski-Weltcup in Levi an

Sölden. Die amerikanische Skirennläuferin Mikaela Shiffrin will ihr Comeback nach achtmonatiger Pause beim Weltcup im finnischen Levi am 21. November geben.

Das erklärte die Amerikanerin in einem Interview mit dem "Olympic Channel" des IOC. Die 25-Jährige erklärte, sie mache derzeit Reha und Physiotherapie. Ursprünglich wollte die zweimalige Olympiasiegerin zum Weltcup-Auftakt am 17. Oktober in Sölden wieder an den Start gehen, doch sagte die 25-Jährige wegen Rückenproblemen ab. Seit dem Tod ihres Vaters Jeff Anfang Februar hat Shiffrin kein Rennen mehr bestritten.

© dpa-infocom, dpa:201026-99-92634/2