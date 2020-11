Bayern besiegen serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad

München. Die Basketballer des FC Bayern München haben sich in der Euroleague mit einem Sieg zurückgemeldet.

Acht Tage nach der 82:100-Niederlage bei Real Madrid setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri zuhause mit 74:59 (33:31) gegen den serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad durch. "Es ist unglaublich, was wir defensiv gespielt haben. Wir haben heute einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Nationalspieler Paul Zipser bei Magentasport.

Treffsicherste Spieler bei den Bayern waren Neuzugang Wade Baldwin und Nick Weiler-Babb mit je 15 Punkten. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen stehen die Münchner im zweithöchsten europäischen Wettbewerb auf dem geteilten zweiten Platz, die ersten acht von 18 Teams qualifizieren sich für die Finalrunde.

Der Bundesligist startete gegen die von Ex-Alba-Coach Sasa Obradovic trainierten Serben konzentriert, ließ kaum einfache Punkte zu und ging mit einer knappen Führung in die erste Viertelpause (18:14). In der Offensive leisteten sich die Bayern in der Folge zwar viele kleine Fehler, dank der weiterhin starken Verteidigung ging es aber mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeit (33:31).

Auch nach der Pause blieb das Spiel umkämpft, kein Team konnte sich vor dem Schlussabschnitt entscheidend absetzen. Diesen entschieden die Bayern mit 19:8 für sich und holten sich so den wichtigen Sieg.

Bereits am 8. November geht es für die Bayern in der Bundesliga weiter. Zum Auftakt ihrer zehnten BBL-Spielzeit empfangen die Münchner Rasta Vechta (18.00 Uhr/Magentasport).

© dpa-infocom, dpa:201106-99-242760/3