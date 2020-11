Ist nicht mehr Nationaltrainer in Bahrain: Michael Roth.

Michael Roth nicht mehr Handball-Nationaltrainer in Bahrain

Manama. Der langjährige Bundesliga-Coach Michael Roth ist nicht mehr Trainer der bahrainischen Handball-Nationalmannschaft. Das berichtet der "Mannheimer Morgen".

"Unter den momentanen Umständen finde ich es unangebracht, munter durch die Welt zu fliegen oder sich länger außerhalb von Deutschland aufzuhalten", wird Roth von dem Blatt zitiert. "Die Corona-Pandemie ist sehr gefährlich, mal ganz abgesehen davon, dass ich nach meiner Krebserkrankung auch ein leichter Risikopatient bin. Deswegen ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt, bahrainischer Nationaltrainer zu sein."

Vor seinem Engagement in Bahrain, das erst im August bekannt wurde, war der 58-Jährige Interimstrainer beim Bundesligisten Füchse Berlin. Zuvor saß er unter anderem beim TV Großwallstadt, der HSG Wetzlar und der MT Melsungen auf der Bank. Bei den Club-Weltmeisterschaften 2018 und 2019 betreute Roth das Team der Sydney University. "Als ich in Bahrain unterschrieben habe, war Corona kein so riesengroßes Thema mehr, wie es dann wieder geworden ist", erklärte er.

© dpa-infocom, dpa:201120-99-405033/2