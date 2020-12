Das deutsche Aufgebot der Tour de Ski

Val Müstair. Am Neujahrstag beginnt in Val Müstair in der Schweiz die 15. Tour de Ski der Langläufer. Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit der maximalen Starterzahl von zwölf Athletinnen und Athleten ins Rennen.

Aus trainingsmethodischen Erwägungen werden jedoch nicht alle die komplette Tour mit den acht Etappen absolvieren. Angeführt wird das Aufgebot von Katharina Hennig, die bei der vergangenen Auflage mit ihrem ersten Podestplatz beim Massenstartrennen in Val di Fiemme aufhorchen ließ und die Tour als Gesamt-Achte beendete.

Das Aufgebot:

Damen: Antonia Fräbel (Asbach), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Sofie Krehl (Oberstdorf), Julia Preussger (Oberwiesenthal)

Herren: Thomas Bing (Dermbach), Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Titisee-Neustadt), Jonas Dobler (Traunstein), Andreas Katz (Baiersbronn), Florian Notz (Roemerstein)

