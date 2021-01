Ski-Klassiker in Wengen droht offenbar Absage

Wengen. Wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen droht dem alpinen Ski-Klassiker in Wengen am nächsten Wochenende eine Absage. Das deutete der Herren-Rennchef Markus Waldner in Adelboden an.

Der Verantwortliche des Weltverbandes Fis sagte laut Medienberichten, dass in Wengen aktuell viele Covid-19-Fälle zu verzeichnen seien. Außerdem seien über Weihnachten englische Touristen in dem Ort gewesen, es bestehe also die Gefahr, dass das mutierte Coronavirus in der Schweiz auftreten könne. Das berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur APA und die "Berner Zeitung".

Demnach soll an diesem Sonntag eine Entscheidung gefällt werden. Denkbar sei, die beiden Abfahrten und einen Slalom abzusagen, die Rennen an einen anderen Ort zu verlegen oder die Unterbringung der Athleten anders zu organisieren, falls doch in Wengen gefahren wird.

