Familie Müller zwischen Sport und Pferdezucht

Sportlich lief das vergangene Jahr für Lisa Müller äußerst bescheiden.

Während Ehemann Thomas mit den Fußballern des FC Bayern München einen Titel nach dem anderen holte, bis es schließlich fünf waren, kam die Dressurreiterin in zwölf Monaten nur auf einen einzigen Start bei einem internationalen Turnier. Und in Dortmund, ausgerechnet, ritt die Frau des Bayern-Spielers mit Dave nur auf Platz 14.

Auch die deutschen Meisterschaften fielen für Lisa Müller aus, weil ihr Pferd Stand by me "damals verletzt war", wie Bundestrainerin Monica Theodorescu erklärt. Auch aktuell sei kein Start mit dem Pferd möglich, das die Reiterin mit ihrem sensationellen Sieg beim Masters-Turnier in Stuttgart im November 2019 auf den Weg in die Weltspitze getragen hatte.

Nach dem glänzenden Auftritten des Paares in der Schleyer-Halle war sie in den Perspektivkader berufen worden, und mancher träumte bereits von einer gemeinsamen Olympia-Teilnahme der Müllers. Was der Fußballer bei Sport1 als "eine coole Spinnerei" bezeichnete.

Das Müller-Doppel in Tokio gilt trotz der Verschiebung der Spiele als äußerst unwahrscheinlich, im Kader ist Lisa Müller derzeit nicht mehr. Aber langfristig ist mit der 31-Jährigen in der Weltklasse zu rechnen. "Sie haben ordentlich investiert", sagt die Bundestrainerin über den neunjährigen Hannoveraner-Hengst D'avie, den die Müllers beim dänischen Handelsstall Helgstrand Dressage gekauft haben.

Der Wert des Pferdes wird auf einige Millionen Euro geschätzt, denn es war 2018 und 2019 in seiner Altersklasse Weltmeister der Jungen Pferde. Der Fußball-Weltmeister von Rio schwärmt: "D'avie war der einzige, der uns von den Socken gehauen hat als Nachwuchs-Grand-Prix-Pferd."

Überhaupt erweist sich der Kicker längst als großer Pferdeliebhaber und -kenner, der das notwendige Fachvokabular nicht nur am Abreiteplatz benutzt. "Besonders hervor sticht seine auffällige Galoppade und sein überragendes Hinterbein", schwärmt der Fußballer über D'avie. "Seine Rittigkeit und sein Temperament erkannt man dann besonders gut, wenn er nach schwierigsten Lektionen, wo er auch wirklich viel Kraft braucht, direkt im Anschluss entspannten und gelassenen Schritt geht - das zeichnet ihn sicher aus."

D'avie soll aber nicht nur für den sportlichen Erfolg von Lisa Müller sorgen. "Ich habe gleich gesagt, wenn wir einen Doppel-Weltmeister mit diesem Pedigree, mit diesen Anlagen, wenn wir den kaufen, dann wird der bei uns auch Hengst bleiben", sagt Thomas Müller. Und die Müllers züchten seit kurzer Zeit auf ihrer Anlage in Otterfing "Pferde für den gehobenen Dressursport".

Gut Wettlkam, südlich von München gelegen, ist inzwischen offiziell EU-Besamungsstation. Dort können Samen von drei Hengsten aus dem Müller-Stall erworben werden. Thomas Müller spricht von einem "coolen Projekt". Die Müllers, sagt der Kicker, wollen "auch in der Pferdezucht unsere Spuren hinterlassen".

© dpa-infocom, dpa:210118-99-68260/2