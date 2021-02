Ligety beendet Karriere ohne letzten WM-Start

Der langjährige Riesenslalom-Dominator und zweimalige Olympiasieger Ted Ligety muss auf das letzte Rennen seiner Karriere verzichten.

Der 36 Jahre alte Amerikaner postete am Samstagabend bei Instagram eine MRT-Aufnahme seiner Wirbelsäule und gab den verletzungsbedingten Verzicht auf seinen eigentlich angestrebten Start bei den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo bekannt.

"Ich war so aufgeregt, ein letztes Rennen zu fahren und zu meinen Bedingungen in den Ruhestand zu gehen", schrieb Ligety. Er sei aber zuletzt mit schlimmsten Schmerzen am Rücken aufgewacht. "Mein Rücken hat mir gesagt: 'Ich bin der Boss und du bist jetzt fertig'" Jetzt sei die Zeit, den Rücken gesund zu bekommen, "damit ich mein Leben lang mit meinen Kindern spielen und Skifahren kann", schrieb er und bedankte sich für die Unterstützung.

Bei den witterungsbedingt verzögert gestarteten Weltmeisterschaften ist der Riesenslalom der Männer für kommenden Freitag geplant. Ligety war mehrere Winter lang der überragende Athlet dieser Disziplin und holte in der Kerndisziplin neben seinem Olympia-Sieg 2014 auch noch Kombi-Gold bei den Winterspielen 2006. Zudem wurde er fünfmal Weltmeister: dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) und 2013 in Schladming auch noch in der Kombination und im Super-G.

