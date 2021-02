Eisenbichler, Geiger und Paschke für Einzelspringen gesetzt

Deutsche Medaillenhoffnung in Oberstdorf: Markus Eisenbichler.

Oberstdorf. Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Weltmeister Markus Eisenbichler, Flug-Weltmeister Karl Geiger und Pius Paschke einen fixen Startplatz für das erste Einzel bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zugesichert.

Das Trio wird am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf der Normalschanze am Schattenberg auf jeden Fall dabei sein, wie Horngacher sagte. Die weiteren drei WM-Starter Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann sollen beim Training am Donnerstagabend den vierten deutschen Startplatz ausspringen.

Horngacher sieht gute Medaillenchancen für den ersten WM-Wettbewerb. "Die Kleinschanze ist auch unser Metier, da erwarte ich mir fast etwas mehr als auf der großen Schanze", sagte der Chefcoach aus Österreich. Vor zwei Jahren in Seefeld und Innsbruck hatten Eisenbichler und Geiger auf der Großschanze Gold und Silber geholt. Im Normalschanzen-Einzel gab es damals keine Medaille.

