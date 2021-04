Speerwerfer Vetter mit Weltjahresbestleistung in Offenburg

Offenburg. Japan kann kommen: Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist dem ehemaligen Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter eine Weltjahresbestleistung gelungen.

Der 28-Jährige warf beim Training in Offenburg 91,5 Meter weit und knackte damit als erster Athlet in diesem Jahr die 90-Meter-Marke, wie der europäische Leichtathletik-Verband mitteilte. "91,50 Meter! Der Geschmack einer neuen Weltjahresbestleistung", schrieb Vetter auf Twitter zu einem Bild, das ihn mit einem Bier in der Hand in einem Eisbecken zeigt.

Der Weltmeister von 2017 gilt als aussichtsreicher Medaillen-Kandidat bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr. Der Offenburger hatte im September 2020 mit 97,76 Metern die zweitbeste jemals erzielte Weite geworfen. Den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny hatte er damals nur um 72 Zentimeter verfehlt. In Tokio strebt Vetter die Goldmedaille an. "Dann wird mein Ziel Olympiasieg sein, das ist ganz klar definiert", hatte er Ende des vergangenen Jahres gesagt.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-340133/2