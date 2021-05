Boxchampion Alvarez holt sich dritten WM-Gürtel

Arlington. Superstar Saúl Alvarez hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Box-Ikone gemacht.

Der 30 Jahre alte Mexikaner besiegte in der Nacht zum Sonntag (MESZ) in Arlington/Texas den britischen WBO-Weltmeister Billy Joe Saunders vorzeitig durch technischen K.o. Saunders Betreuer hatten den Kampf nach acht Runden aufgegeben, weil bei ihrem Schützling nach schweren Treffern der Verdacht auf Augenhöhlenbruch bestand. "Canelo", wie Alvarez genannt wird, ist jetzt Dreifach-Champion im Supermittelgewicht. Die Titel der Verbände WBC und WBA hatte er bereits im Besitz.

"Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Wir mussten so lange ohne Fans auskommen", sagte Alvarez. Den Kampf im Football-Stadion der Dallas Cowboys sahen 73.126 Zuschauer. Weil das Dach des Stadions verschließbar ist, gilt das Spektakel als Indoor-Veranstaltung. Damit hat das WM-Duell einen Rekord gebrochen. Es ist der Hallen-Boxkampf mit den meisten Zuschauern. Im US-Bundesstaat Texas sind seit März Corona-Einschränkungen aufgehoben. Sicherheitsabstände und Maskenpflicht gelten nicht mehr.

Der 1,73 Meter große Alvarez hat von 59 Profikämpfen 56 gewonnen und bei zwei Unentschieden lediglich einen Kampf verloren. Die Niederlage kassierte er im September 2013 gegen US-Legende Floyd Mayweather jr. Der Mexikaner will jetzt auch den vierten WM-Titel in seinem Gewichtslimit erobern, um als unumstrittener Supergewichtsweltmeister in die Annalen einzugehen. IBF-Champion ist der Amerikaner Caleb Plant.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-528726/3