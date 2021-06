Raleigh. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist in den NHL-Playoffs erneut ins Halbfinale eingezogen. Das Eishockey-Team aus Florida gewann am Dienstag (Ortszeit) 2:0 gegen die Carolina Hurricanes und entschied die Serie damit 4:1 für sich. In der Vorschlussrunde treffen die Ligthning entweder auf die New York Islanders oder die Boston Bruins. Vor dem sechsten Spiel führen die Islanders in dieser Serie 3:2. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-916647/2