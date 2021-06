Lewis Hamilton genießt in Silverstone das Bad in der Menge.

Coronavirus Formel-1-Rennen in Silverstone vor vollen Rängen

Silverstone. Das Formel-1-Rennen im britischen Silverstone soll am 18. Juli vor vollen Rängen stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, machen dies neue Corona-Bestimmungen in Großbritannien möglich.

Demnach könnten unter Einhaltung der Corona-Regeln mehr als 140.000 Zuschauer zu diesem Grand Prix strömen, wie der Fernsehsender Sky spekulierte. Zugang soll nur erhalten, wer einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen kann oder vollständig geimpft ist.

Bei der letzten Austragung vor der Pandemie waren 2019 allein 141.000 Menschen beim Rennen vor Ort. "Es ist großartig, dass wir vor den besten Fans in der Welt fahren können und ihre Energie spüren werden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch etwas besorgt, weil die Fallzahlen in Großbritannien wieder nach oben gehen", sagte der britische Weltmeister Lewis Hamilton in Spielberg.

Beim Großen Preis der Steiermark an diesem Sonntag (15.00 Uhr) werden am Red-Bull-Ring bereits 15.000 Zuschauer auf den Tribünen dabei sein können. Beim zweiten Österreich-Rennen eine Woche später erhöht sich die erlaubte Zahl aufgrund neuer behördlicher Vorgaben auf etwa 100.000. Anschließend geht es für die Formel 1 nach Silverstone.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-128293/4