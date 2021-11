DHB-Team testet vor EM-Start zweimal gegen Serbien

Hamburg. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer bestreitet ihre beiden letzten Testspiele vor der EM im Januar gegen Serbien.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 7. Januar in Mannheim sowie am 9. Januar in Wetzlar auf den EM-Zweiten von 2012.

"Serbien ist für unsere neue Nationalmannschaft ein sehr guter Gegner", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Drei Tage nach der Partie in Wetzlar bricht die Mannschaft zur Europameisterschaft auf, die in Ungarn und der Slowakei ausgetragen wird. In der Vorrunde trifft das Team um Kapitän Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).

