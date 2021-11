Klingenthal-Weltcup ohne Zuschauer

Klingenthal. Die verschärften Corona-Maßnahmen im stark betroffenen Sachsen haben schon jetzt Einfluss auf den Wintersport. So muss der Skisprung-Weltcup in Klingenthal (9. bis 12. Dezember) ohne Zuschauer stattfinden, wie die Veranstalter bestätigten.

Wegen der drastischen Corona-Lage soll Profisport in Sachsen ab nächster Woche und zunächst mal bis zum 12. Dezember ohne Zuschauer stattfinden. Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte jüngst noch Optimismus geäußert, alle seine Weltcups in diesem Winter vor Zuschauern austragen zu können, nachdem Geisterwettbewerbe in der vergangenen Saison pandemiebedingt Standard waren. Die Ticketkäufer für die Weltcups in Klingenthal sollen in den kommenden Tagen informiert werden.

