Speed-Auftakt der Skifahrer wegen Schneefalls verschoben

Lake Louise. Der für Freitagmittag (Ortszeit) angesetzte Speed-Auftakt der alpinen Skifahrer ist wetterbedingt verschoben worden.

Grund sei andauernder Schneefall im kanadischen Veranstaltungsort Lake Louise, wie der Ski-Weltverband FIS wenige Stunden vor dem geplanten Männer-Rennen mitteilte. Wann die Abfahrt nachgeholt wird, wurde von FIS-Seite zunächst nicht bekanntgegeben. Der US-amerikanische Ski-Verband twitterte allerdings: "Wir versuchen es morgen wieder".

An diesem Wochenende sollten insgesamt zwei Speed-Rennen der Männer in Lake Louise stattfinden - am Freitag- und am Samstagmittag. Die WM-Zweiten Romed Baumann und Andreas Sander sollten das Team des Deutschen Skiverbandes anführen.

© dpa-infocom, dpa:211126-99-157734/2