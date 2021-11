Handball-WM der Frauen findet mit Zuschauern statt

Valencia. Trotz der weltweit steigenden Corona-Inzidenzwerte wird die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Spanien wie geplant mit Zuschauern ausgetragen.

"Derzeit ist es nach Angaben der spanischen Regierung erlaubt, die Hallen zu 80 Prozent zu füllen", sagte Weltverbandschef Hassan Moustafa in einem Interview der Fachzeitschrift "Handballwoche". Für die gesamte Endrunde, die am Mittwoch beginnt, gilt die 2G-Regel.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Moustafa rechnet daher nicht mit einem Corona-Chaos beim Turnier. "Die IHF wird ihr Möglichstes tun, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Entscheidung, nur geimpfte Personen zuzulassen, ist eine der wichtigsten Gesundheitsvorkehrungen für diese Veranstaltung. Wir werden so die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum beschränken - und hoffen natürlich auf null Infektionen in Spanien", sagte der 77 Jahre alte Ägypter. Dies könne jedoch nur erreicht werden, "wenn sich alle Beteiligten an den Vorsorgeplan halten, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Pandemie immer noch vorherrscht."

© dpa-infocom, dpa:211130-99-200766/2