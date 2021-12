Deutsche Skispringer unverändert nach Engelberg

Für Karl Geiger sind die Weltcup-Springen in Engelberg in diesem Jahr etwas Besonderes.

Engelberg. Die deutschen Skispringer gehen die Generalprobe zur 70. Vierschanzentournee mit einem personell unveränderten Team an.

Neben dem Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger vertreten Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher in Engelberg in der Schweiz. Der zuletzt im zweitklassigen Continental Cup starke Severin Freund soll derweil in Finnland versuchen, einen zusätzlichen Quotenplatz für die Weltcup-Mannschaft und damit den siebten Startplatz für die Vierschanzentournee zu erreichen.

Vor allem für Geiger sind die Weltcup-Springen in Engelberg in diesem Jahr etwas Besonderes. Der Oberstdorfer verpasste die Wettkämpfe 2020 kurz vor Weihnachten wegen eines positiven Corona-Tests. "Umso größer ist die Vorfreude, dass ich in diesem Jahr an den Start gehen darf", sagte Geiger. "Ich hoffe wieder, dass sich Engelberg tief verschneit präsentiert und wir dort coole Wettkämpfe erleben."

