Snowboarder Baumeister siegt in Carezza - Hofmeister Dritte

Carezza. Snowboarder Stefan Baumeister hat seinen ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren gefeiert. Der 28-Jährige vom SC Aising-Pang gewann den Parallel-Riesenslalom in Carezza. Im Finale in den Dolomiten profitierte er von einem Fahrfehler seines russischen Rivalen Dimitri Loginow.

"Ich bin total glücklich", sagte Baumeister nach dem insgesamt vierten Weltcup-Erfolg seiner Karriere - und dem ersten für die deutschen Raceboarder in diesem Winter. Letztmals hatte Baumeister im Januar 2019 beim Parallel-Slalom in Bad Gastein ganz oben auf dem Podium gestanden. Beim Doppel-Event im russischen Bannoye am vergangenen Wochenende war er einmal Zweiter und einmal 15. geworden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Ramona Hofmeister präsentiert sich in der Olympia-Saison weiter in guter Verfassung. Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin wurde in Carezza Dritte. In Bannoye war die 25-Jährige vom WSV Bischofswiesen, die im Gesamtklassement schon wieder ganz vorne liegt, einmal auf den zweiten und einmal auf den vierten Rang gefahren.

Das große Finale der Damen in Südtirol gewann die Österreicherin Daniela Ulbing gegen Allrounderin Ester Ledecka, die ihren ersten Snowboard-Weltcup in diesem Winter bestritt. Bei den Olympischen Spielen 2018 hatte die Tschechin Ledecka sowohl Gold auf dem Brett als auch im Super-G der alpinen Skirennfahrerinnen geholt.

Für Hofmeisters Clubkolleginnen Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter sowie den Lengdorfer Yannik Angenend war in Carezza am Donnerstag jeweils im Achtelfinale Endstation.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-408870/2