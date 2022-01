DHB-Team reist ohne Torhüter Birlehm zur EM

Großwallstadt. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader kurz vor dem Start der Europameisterschaft reduziert.

Torhüter Joel Birlehm vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig wird am Mittwoch nicht mit der Mannschaft nach Bratislava reisen, wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer sagte. Stattdessen werden Andreas Wolff und Till Klimpke in der Vorrunde zunächst das deutsche Torwartduo beim Turnier in der Slowakei und Ungarn (13. bis 30. Januar) bilden.

"Joel Birlehm wird nach Hause gehen und sich in Leipzig fit halten. Die Reise von Leipzig nach Bratislava ist auch nicht die Welt, so dass er schnell da sein könnte, sollten wir Bedarf haben", sagte Kromer. Die DHB-Auswahl bestreitet in der slowakischen Hauptstadt ihre Vorrundenpartien gegen Belarus, Österreich und Polen. Im Bedarfsfall könnte Gislason den 24-jährigen Birlehm nachnominieren. "Es ist keine Degradierung", sagte Kromer mit Blick auf Birlehm.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-668485/2