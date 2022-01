Die Russen Dmitrii Santalov (l) und Pavel Andreev (r) verteidigen am Wurfkreis gegen Schwedens Kim Gottfridsson.

Handball-Europameisterschaft Schweden startet mit Sieg gegen Russland in Hauptrunde

Bratislava. Der WM-Zweite Schweden ist mit einem Sieg in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft gestartet.

Die Skandinavier kamen in Bratislava gegen Russland zu einem ungefährdeten 29:23 (16:13) und haben in der deutschen Gruppe II nun wie der Rivale 2:2 Punkte auf dem Konto. Die Russen hatten in der Vorrunde überraschend den EM-Dritten Norwegen bezwungen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Gruppe I büßte Kroatien mit der zweiten Turnier-Niederlage frühzeitig alle Chancen ein. Der von neun Corona-Ausfällen geschwächte EM-Zweite von 2020 unterlag Montenegro in Budapest mit 26:32 (9:15) und spielt mit 0:4 Punkten wohl keine Rolle mehr im Medaillenrennen.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-787747/3