Schouten holt Gold und löscht Pechstein-Rekord aus

Peking. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat bei den Winterspielen in Peking auch ihren letzten olympischen Rekord verloren.

Die Niederländerin Irene Schouten gewann das Rennen über 5000 Meter in 6:43,51 Minuten. Damit gewann die 29-Jährige nach den 3000 Metern bereits ihre zweite Goldmedaille in China. Zudem unterbot die 3000-Meter-Europameisterin die 20 Jahre alte Bestmarke der 49-jährigen Berlinerin um 3,4 Sekunden.

Schouten sorgte damit zugleich für den fünften olympischen Rekord im fünften Wettbewerb von Peking, nachdem sie bereits Pechsteins 3000-Meter-Bestmarke ausgelöscht hatte. Die Olympia-Dritte im Massenstart von 2018 in Pyeongchang gewann im fünften Wettbewerb die vierte Goldmedaille für die Niederlande und stellte nach ihren Landsleuten Kjeld Nuis (1000 Meter) und Ireen Wüst (1500 Meter) sowie dem Schweden Nils van der Poel (5000 Meter) den fünften olympischen Rekord auf.

Zweite wurde die Kanadierin Isabelle Weidemann in 6:48,18 Minuten vor Altmeisterin Martina Sablikova aus Tschechien in 6:50,09 Minuten. Die 34-Jährige hatte bereits 2010 in Vancouver Olympia-Gold über 3000 Meter gewonnen. Deutsche Eisschnellläuferinnen hatten sich über die Weltcups nicht für diese Entscheidung qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-65869/3