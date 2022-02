Malaika Mihambo hatte in Tokio Olympia-Gold im Weitsprung gewonnen.

Leichtathletik Carl Lewis will mit Mihambo über Training sprechen

Berlin. Leichtathletik-Ikone Carl Lewis hat weiter Interesse am Training von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo.

"Wenn sie das noch immer will und mit mir Kontakt aufnimmt, können wir da gerne nochmal drüber reden", sagte der frühere Olympiasieger im Sprint und Weitsprung der "Bild am Sonntag". "Ich würde mich freuen."

Mihambo hatte 2020 einen Wechsel in die USA geplant. Doch aufgrund der Pandemie blieb die Weltmeisterin von der LG Kurpfalz in Deutschland. "Es war alles vorbereitet und vorbereitet", sagte Lewis. "Aber dann kam Corona und hat den Plan zunichte gemacht.""

Für Mihambo stehen in diesem Jahr zwei große sportliche Wettkämpfe auf dem Programm: Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 15. bis zum 24. Juli in Eugene/USA statt, und knapp drei Wochen später folgen die Europameisterschaften in München (11. bis 21. August).

© dpa-infocom, dpa:220213-99-101922/2