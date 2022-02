Shiffrin zur Halbzeit der Kombination Fünfte - Scheyer führt

Yanqing. US-Skistar Mikaela Shiffrin hat ordentliche Aussichten auf ihre erste Medaille bei den Olympischen Winterspielen in China.

Die 26-Jährige liegt zur Halbzeit der alpinen Kombination auf Rang fünf. Ihr Rückstand auf die führende Christine Scheyer aus Österreich beträgt nach der Abfahrt, die ihre schwächere Disziplin ist, aber nur 0,56 Sekunden. Zweite ist die Tschechin Ester Ledecka (+0,01), Dritte Scheyers Landsfrau Ramona Siebenhofer (+0,14). Die Entscheidung fällt im Slalom ab 7.00 Uhr MEZ.

Shiffrin hat in ihrer erfolgreichen Karriere schon drei olympische Medaillen gewonnen. Die Spiele in China waren für sie bislang aber ein Fiasko. Sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom gehörte sie zu den Favoritinnen und schied jeweils früh aus. Im Super-G und in der Abfahrt belegte sie die Plätze neun und 18. In der Kombination gingen nur 26 Fahrerinnen an den Start. Eine Deutsche war nicht dabei.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-164140/2