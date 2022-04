Basketball-Profi Theis plant fest mit Teilnahme an Heim-EM

Boston. Basketball-Nationalspieler Daniel Theis geht fest von einem Einsatz bei der Heim-EM in Köln und Berlin aus.

Dies sagte der 30 Jahre alte NBA-Profi von den Boston Celtics dem Online-Portal Spox. "Stand jetzt: Ja! Ich habe große Lust auf die Heim-EM. Wenn alle dabei sind, haben wir ein sehr, sehr gutes Team. Ich hoffe, dass ich jetzt eine lange Postseason vor mir habe, aber es sollte genug Zeit sein, um sich danach zu erholen und sich auf das Turnier vorzubereiten", sagte Theis. Das Turnier findet vom 2. bis 19. September statt.

Mit Bundestrainer Gordon Herbert habe er sich erst neulich in San Francisco getroffen. "Das war ein sehr gutes Gespräch, ich kannte ihn ja auch noch von früher aus Frankfurt. Wir hoffen, dass wir alle Jungs an Bord haben und dann bei der EM etwas erreichen", sagte Theis. In den Playoffs treffen seine Celtics auf die Brooklyn Nets um die beiden Starspieler Kevin Durant und Kyrie Irving. "Wir glauben an uns und es ist egal, gegen wen wir spielen. Wir müssen niemandem aus dem Weg gehen", sagte Theis selbstbewusst.

