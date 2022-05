Eishockey-WM als Olympia-Wiedergutmachung?

Mit einem Vorrundenspiel gegen Titelkandidat Kanada startet Deutschlands Eishockey-Nationalteam am Freitag (19.20 Uhr/Sport1) in die Weltmeisterschaft in Finnland.

Drei Monate nach der Olympia-Enttäuschung und ein Jahr nach dem überraschenden Halbfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Riga verzichtet das deutsche Team von Bundestrainer Toni Söderholm auf forsche Aussagen zu den Zielen. Antworten auf einige Fragen vor dem WM-Beginn in Tampere und Helsinki.

Wer sind die Favoriten?

Zu den Topfavoriten sind Titelverteidiger Kanada sowie Gastgeber und Vorjahresfinalist Finnland zu zählen. Die Kanadier könnten zum 28. Mal Gold gewinnen und damit zum alleinigen Rekordweltmeister vor dem vom Turnier ausgeschlossenen Russland werden.

Wie sehen die deutschen Chancen aus?

In Riga im vergangenen Jahr begeisterte die Truppe von Bundestrainer Toni Söderholm und gehörte erstmals seit der Heim-WM 2010 zu den Top Vier. In Peking folgte dann der herbe Rückschlag. Das Team sprach offen von Goldambitionen - und scheiterte noch vor dem Viertelfinale. Und jetzt? Das Viertelfinale ist wie in den vergangenen Jahren das Minimalziel. Die Aussagen klingen nicht mehr so forsch. "Natürlich wollen wir in die K.o.-Runde", sagt der deutsche Sportdirektor Christian Künast natürlich dennoch.

Auf wen kommt es im deutschen Team an?

NHL-Topstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den Playoffs viel vor und wird dem Nationalteam wie im vergangenen Jahr fehlen. Im Blickpunkt stehen vor allem die drei NHL-Profis: Weltklasse-Torhüter Philipp Grubauer, Verteidiger-Star Moritz Seider und Stürmer Tim Stützle. "Das ist gut fürs deutsche Eishockey, weil die Strahlkraft der Jungs dem Sport in Deutschland hilft und uns mit der Qualität als Mannschaft enorm nach vorn bringt", sagt Kapitän Moritz Müller. Wie der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer wird auch er eine Führungsrolle übernehmen.

Wer sind die deutschen Gegner?

Der Auftakt hat es in sich. Erster von sieben Vorrundengegnern ist am Freitag Kanada, die einzige Top-Nation in der deutschen Gruppe. Gleich am Samstag geht es gegen den Olympia-Dritten Slowakei, gegen die die Deutschen bei den Winterspielen in Peking ausgeschieden waren (0:4). Gegen Frankreich, Dänemark, Italien und Kasachstan sollten Punkte her. Zum Abschluss wartet das Prestigeduell mit der Schweiz - als womöglich entscheidende Partie für das Viertelfinale. "Über die Schweiz brauchen wir gar nicht reden, ob sie eine gute Mannschaft auf die Beine bringen oder nicht. Herausforderungen gibt es genügend, wenn wir in die Gruppe schauen", sagte Söderholm.

Wie ist der Modus?

Die ersten Vier der beiden Achtergruppen ziehen ins Viertelfinale ein, das über Kreuz mit der anderen Vorrundengruppe ausgetragen wird. Deutschland trägt seine Vorrundenspiele der Gruppe A in Helsinki aus. Die andere Gruppe spielt in Tampere. Dort steigt auch das Finalwochenende mit den Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und das Endspiel. Anders als 2021 steigen die beiden schlechtesten Teams der Vorrunde ab - wie vor der Corona-Krise.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die WM aus?

Nur wenig. Anders als 2021 wird das Turnier nicht in einer Blase ausgetragen. Die Spieler dürfen in der Freizeit auch in der Stadt bummeln. Vor einem Jahr kehrten wenige Zuschauer im Turnierverlauf zurück. Diesmal sind volle Hallen erlaubt. Als Vorsichtsmaßnahme ist vor der Abreise laut Sportdirektor Künast ein PCR-Test Pflicht, bei der Ankunft lediglich ein Schnelltest.

Wo sind die Spiele im Fernsehen zu sehen?

Alle deutschen Partien werden bei Sport1 gezeigt. Dazu laufen ausgewählte internationale Spiele, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen.

