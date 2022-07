Verstappen: Unfall-Eklat mit Hamilton ist vergessen

Silverstone. Ein Jahr nach dem Unfall-Eklat von Silverstone hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seine Wut auf Lewis Hamilton hinter sich gelassen.

«Zusammenstöße passieren, einige sind schmerzhafter als andere. Wir haben eine Menge Respekt voreinander», sagte der WM-Spitzenreiter vor dem Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky).

Im vergangenen Jahr hatten sich der führende Red-Bull-Pilot und Hamilton nach einem knallharten Duell in der ersten Runde touchiert. Verstappen krachte in die Bande und schied aus. Sein Mercedes-Rivale gewann trotz einer Zeitstrafe zum achten Mal in Silverstone. «Das ist das Schöne an Rennfahrern. In dem Augenblick ist man verärgert, aber man kann es auch schnell wieder vergessen», sagte Verstappen bei seiner Rückkehr an den Ort des Geschehens.

Damals hatte der Niederländer dem Briten «respektloses und unsportliches Verhalten» vorgeworfen. Hamilton hatte seinen Erfolg emotional mit den Fans gefeiert, während Verstappen noch zu Untersuchungen im Krankenhaus war. «Man schaut immer vorwärts. Zurückschauen ändert gar nichts», sagte der Red-Bull-Pilot nun.

Die Fehde des Vorjahres sei «mehr zwischen den Teams als zwischen mir und Lewis» gewesen. Bis zum kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi hatten sich die beiden Fahrer einen intensiven Titelkampf geliefert. Erst in der Schlussrunde hatte sich Verstappen nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleitung seinen ersten WM-Triumph gesichert. «Ich schaue auf das vergangene Jahr mit einem Lächeln zurück», sagte der 24-Jährige vor dem zehnten Saisonlauf.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-880727/3 (dpa)