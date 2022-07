Sprinterin Lückenkemper im WM-Halbfinale ausgeschieden

Eugene. Die EM-Zweite Gina Lückenkemper ist im Halbfinale der Leichtathletik-WM über 100 Meter ausgeschieden. In 11,08 Sekunden wurde die 25 Jahre alte Sprinterin vom SCC Berlin Vierte ihres Laufs. Das reichte nicht für die Finalteilnahme. «11,08 Sekunden war definitiv nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte mehr», lautete ihr Kommentar nach dem WM-Aus. «Nichtsdestotrotz sind 11,08 Sekunden eine gute Leistung und ich bin Dreizehnte der WM geworden.»

Zusammen mit der Olympia-Fünften Alexandra Burghardt, die nach einer Norovirus-Erkrankung nicht topfit war und schon im Vorlauf ausgeschieden ist, hofft sie auf ein größeres Erfolgserlebnis mit der Sprint-Staffel. «Ich glaube schon, dass die Staffel cool wird und wir ein ordentliches Team auf der Bahn stehen haben werden», sagte Lückenkemper. «Wir können ordentlich etwas auf das Parkett zaubern.»

Große Hoffnung hat sie zudem, dass es bei den Europameisterschaften in München drei Wochen nach der WM besser laufen wird. «In München werden die Karten neu gemischt. Dann wird wieder neu angegriffen und da geht es rund», meinte Lückenkemper und betonte: «Ich kann mit dieser Saison schon jetzt zufrieden sein. So konstant und so schnell bin ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gelaufen.»

