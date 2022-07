Thiam holt zum zweiten Mal Siebenkampf-Gold

Eugene. Doppel-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien ist zum zweiten Mal in ihrer Karriere Weltmeisterin im Siebenkampf. Wie in London vor fünf Jahren holte sich die 27-Jährige die Goldmedaille. Nach dem abschließenden 800-Meter-Rennen kam sie auf 6947 Punkte und hatte damit 80 Zähler mehr als Anouk Vetter aus den Niederlanden.

Bronze ging an Anna Hall aus den USA. Die deutsche Teilnehmerin Sophie Weißenberg war nach drei Fehlversuchen im Weitsprung ausgestiegen und hatte auf das Speerwerfen und den 800-Meter-Lauf am Abend verzichtet, um Kraft zu sparen für die in drei Wochen anstehende EM in München.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220719-99-71867/2 (dpa)