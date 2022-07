Stabhochspringer Duplantis verbessert Rekord und holt Gold

Eugene. Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord bei der Leichtathletik-WM in Eugene gesteigert. Der 22 Jahre alte Schwede überquerte zum WM-Abschluss 6,21 Meter und übertraf damit die alte Bestmarke um einen Zentimeter.

Für Duplantis ist es der dritte Weltrekord in diesem Jahr. Am 7. März hatte er bei der Hallen-WM in Belgrad 6,20 Meter überquert und zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle 6,19 Meter. Im Stabhochsprung sind erzielte Weltrekorde in der Halle und im Freien gleichgestellt.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-144032/2 (dpa)