Williams verlängert Vertrag mit Pilot Albon

Grove. Formel-1-Rennstall Williams wird auch in der kommenden Saison mit Pilot Alex Albon an den Start gehen. Der 26-jährige Thailänder hat einen Vertrag über mehrere Jahre beim englischen Werksteam unterschrieben. Dies teilte Williams mit.

Albon fährt seit 2022 für die Engländer. Der gebürtige Londoner holte in dieser Saison alle drei Punkte für Williams, das Letzter der Konstrukteurswertung ist. Albon hatte 2019 für Toro Rosso in der Formel 1 debütiert, nach einer missglückten Beförderung zu Red Bull musste er in der Motorsport-Königsklasse 2021 aber aussetzen.

Zweiter Fahrer bei Williams ist Nicholas Latifi (27). Der Kanadier ist seit 2020 Stammpilot, gilt aber als Streichkandidat spätestens nach dieser Saison.

© dpa-infocom, dpa:220803-99-261496/2 (dpa)