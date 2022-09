Kraft tanken fürs Ungarn-Spiel: Kein Training für DBB-Team

Köln. Am Tag nach der ersten EM-Niederlage gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic haben es die deutschen Basketballer mit Blick auf das letzte Gruppenspiel am Mittwochabend gegen Ungarn etwas ruhiger angehen lassen.

Das für die Mittagszeit angesetzte Training im Basketball Campus Bickendorf wurde gestrichen, um Kraft zu sparen für die Partie in der Lanxess Arena gegen die bereits ausgeschiedenen Ungarn. Stattdessen standen Videostudium sowie Pflege und Regeneration im Teamhotel auf dem Programm.

Mit einem Sieg gegen Ungarn würde das Team um Kapitän Dennis Schröder auf jeden Fall Platz zwei sichern. Verliert zuvor Slowenien gegen Frankreich (17.15 Uhr), zieht Deutschland sogar als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, die am 10. September in Berlin beginnt.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-662659/2 (dpa)