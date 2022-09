DBB-Team im Achtelfinale gegen Montenegro

Köln. Die deutschen Basketballer spielen bei der Heim-Europameisterschaft im Achtelfinale gegen Montenegro. Das Team von Bosko Radovic besiegte in Tiflis Gastgeber Georgien mit 81:73 (41:35) und sicherte sich damit den dritten Tabellenplatz in Gruppe A.

Deutschland stand bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Außenseiter Ungarn als Zweiter der Gruppe B fest. Die Partie findet am Samstagabend (18.00 Uhr/Magentasport) in Berlin statt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic ist im Duell mit Belgien deutlich favorisiert. Die Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Litauen sowie Frankreich und der Türkei gelten als offen. Bei der Finalrunde in Berlin (10. bis 18. September) finden an diesem Wochenende je vier Achtelfinals am Samstag und am Sonntag statt. Zunächst wird am Donnerstag in Prag und Mailand die Vorrunde in den Gruppen C und D beendet.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-670794/2 (dpa)