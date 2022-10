Motorsport Schrötter-Nachfolger: Tulovic steigt in die Moto2-WM auf

Memmingen. Der deutsche Moto2-Europameister Lukas Tulovic wird in der neuen Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft an den Start gehen.

Der 22-Jährige folgt beim bayerischen Liqui Moly Husqvarna IntactGP-Team auf seinen Landsmann Marcel Schrötter, wie der Rennstall am Dienstagabend mitteilte. «Es wird ein Traum wahr», sagte Tulovic über seinen Aufstieg. Mit dem Eberbacher geht 2023 zumindest ein deutscher Fahrer als Stammpilot in der WM auf Punktejagd.

Schrötter hatte Anfang Oktober angekündigt, seine Karriere in der Supersport-WM fortzusetzen.

