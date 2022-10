Neureuther traut Slalom-Ass Straßer «Bomben-Saison» zu

Sölden. Für Deutschlands ehemaligen Skistar Felix Neureuther gehört Slalom-Spezialist Linus Straßer im bevorstehenden Weltcup-Winter wieder zu den Mitfavoriten für die Top-Platzierungen.

«Dass der Linus Skifahren kann, weiß man seit zehn Jahren. Wenn er sich dieses Jahr in Sachen Konstanz noch weiter verbessert, wird er eine Bomben-Saison haben», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltcup-Auftakt an diesem Wochenende in Sölden.

Mit einem Sieg in Schladming und zwei dritten Plätzen in Adelboden und Garmisch-Partenkirchen erlebte Straßer zuletzt den erfolgreichsten Winter seiner Karriere. Eine Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen verpasste der 29 Jahre alte Athlet vom TSV 1860 München knapp. Zwischen herausragenden Torläufen leistete sich der Deutsche aber auch immer wieder Patzer, die ihn weitere Podestplätze kosteten.

Beim Riesenslalom am Sonntag gehört Straßer zum sechsköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbands, startet in seiner schwächeren Technik-Disziplin allerdings mit Außenseiterchancen. Alexander Schmid, der sich nach herausragenden Trainingszeiten schon in Sölden berechtigte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen darf, führt die Herren-Riege an. «Ich hoffe, dass der Kopf mitmacht und der Alex seine starken Trainingszeiten auch im Rennen runterbringt», sagte Neureuther.

