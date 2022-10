Russell im zweiten Mexiko-Training auf Platz eins

Mercedes-Pilot George Russell ist im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko die schnellste Runde gefahren.

Der 24 Jahre alte Brite verwies am Freitag (Ortszeit) nach anderthalb Stunden den Japaner Yuki Tsunoda auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Franzose Esteban Ocon im Alpine vor Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil.

Erst dann folgten Lokalmatador Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull. Die Ergebnisse sind aber nur bedingt aussagekräftig, weil die Teams unterschiedliche Programme abspulen. Auf Rang zwölf reihte sich Sebastian Vettel im Aston Martin ein, Mick Schumacher belegte im Haas Platz 17.

Für eine fast zwanzigminütige Unterbrechung hatte Charles Leclerc gesorgt. Der Monegasse, im ersten Training noch Zweiter hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz, drehte sich mit seinem Ferrari und schlug mit dessen Heck in die Streckenbegrenzung. Der Wagen musste per Abschleppwagen zurück in die Box gebracht werden.

Im Klassement liegt Leclerc hinter dem alten und neuen Champion Verstappen auf Platz zwei. Er hat vor dem drittletzten Rennen aber nur zwei Punkte Vorsprung auf Perez.