Zittersieg für Frauen zum Auftakt

Hat für den Sieg gekämpft: Alina Grijseels aus Deutschland in Aktion.

Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem Zittersieg in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann am Samstagabend ihr erstes Vorrundenspiel in der Gruppe D gegen Polen mit 25:23 (11:12) und buchte damit die ersten Punkte.

Beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch vor 400 Zuschauern in Podgorica waren die beiden Kapitäninnen Alina Grijseels mit acht Toren und Emily Bölk (6).

Zuvor hatte Montenegro mit einem unerwartet klaren 30:23-Sieg gegen den WM-Vierten Spanien aufhorchen lassen. Der Co-Gastgeber ist am kommenden Montag der nächste Vorrundengegner der DHB-Auswahl.

Im Auftaktspiel gegen die Polinnen präsentierte sich die deutsche Mannschaft sehr nervös. Mit vielen leichten Ballverlusten wurde der Gegner immer wieder zu schnellen Gegenstößen eingeladen. Zudem wurden zu viele Chancen, darunter zwei Siebenmeter, vergeben. Die Folge: Fünf Minuten vor der Pause lag die DHB-Auswahl beim 7:11 mit vier Toren in Rückstand. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit agierten die Gaugisch-Schützlinge etwas abgeklärter und kamen wieder bis auf einen Treffer heran.

Nach dem Wechsel legte die deutsche Mannschaft zu und lenkte das Spiel mit einem Zwischenspurt zum 16:13 (38.) kurzzeitig in die erhofften Bahnen. Die Gegenwehr der Polinnen war damit aber längst nicht gebrochen. Mitte der zweiten Halbzeit war beim 17:17 wieder alles offen, weil sich die deutsche Mannschaft erneut zu viele Fehler leistete. In der Schlussphase schlug das Pendel dann zugunsten der DHB-Auswahl aus.