Kimeli und Schöneborn gewinnen bei Trierer Silvesterlauf

Deborah Schöneborn setzte sich beim Silvesterlauf in Trier vor der Belgierin Lisa Rooms durch.

Der Belgier Isaac Kimeli und Deborah Schöneborn aus Berlin haben beim traditionellen Trierer Silvesterlauf Siege gefeiert.

Bei der 33. Auflage setzte sich Kimeli bei den Männern in 22:18 Minuten im Zielsprint durch und verbesserte den 25 Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Isaak Kiriuki um drei Sekunden. Zweiter wurde Marathon-Europameister Richard Ringer vom LC Rehlingen, der in 22:20 Minuten zudem einen deutschen Straßenlauf-Rekord über acht Kilometer aufstellte. Wie schon bei der EM in München lag Ringer vor Amanal Petros vom TV Wattenscheid (22:22).

Bei den Frauen setzte sich Schöneborn vom SCC Berlin deutlich vor der Belgierin Lisa Rooms durch. Bei guten Lauf-Temperaturen von 17 Grad lag die Europameisterin mit dem deutschen Marathonteam nach fünf Kilometern in 15:56 Minuten acht Sekunden vor Rooms und der Polin Martyna Galant.

In ihrem letzten Rennen vor ihrer Babypause belegte Gesa Krause, die frühere WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis, vom gastgebenden Silvesterlauf Trier e.V. in 17:31 Minuten den 20. Platz. Vorjahressiegerin Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt) musste ihren Start kurzfristig wegen einer Corona-Infektion absagen. Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Pandemie fand die Traditionsveranstaltung in der Trierer Innenstadt wieder statt.