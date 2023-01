Kölner Haie siegen im FC-Stadion gegen Augsburg

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Kölner Haie am Sonntagabend ihr zweites von bisher drei Freiluftspielen in dieser Saison mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen den Tabellenvorletzten Augsburger Panther gewonnen.

Vor 14 915 Fans im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erzielten Maximilian Kammerer (37. und 38. Minute), Luca Sennhenn (49.), Nicholas Baptiste (59.) und Alexander Roach (60.) die Tore für die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp, die noch um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs kämpft. Für die Augsburger war David Stieler (35./43.) erfolgreich.

Die Kölner Haie hatten im Dezember bereits das Winter Game gegen die Adler Mannheim (4:2) und das Duell gegen die Pinguins Bremerhaven (1:2) im Stadion des Fußball-Bundesligisten ausgetragen.