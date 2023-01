Steigt wieder in den Boxring: Felix Sturm.

Kampf in Stuttgart Gegner steht fest: Sturm boxt gegen Altay

Der Gegner des fünffachen Box-Weltmeisters Felix Sturm steht fest. Der türkische Profi Sükrü Altay, der in Kempten lebt, fordert den 43 Jahre alten Routinier am 18. Februar in Stuttgart heraus, wie der Veranstalter mitteilte.

Sturm erwartet einen spannenden Hauptkampf. „Sükrü möchte unter Beweis stellen, dass er an die Weltspitze gehört“, sagte Sturm über seinen Gegner „Selbstverständlich zähle ich mich noch zu den besten Boxern Deutschlands und zu den wenigen, die internationales Spitzenformat besitzen.“

Ursprünglich hatte Sturm einen Rückkampf gegen Istvan Szili angestrebt. Gegen den Ungarn hatte er im Vorjahr den Ausscheidungskampf verloren und somit die Chance auf einen weiteren WM-Titel verpasst.