In Pyeongchang ist es derzeit sehr windig. Foto: dpa

Pyeongchang Fahnenträger Eric Frenzel muss auf seinen ersten Einsatz auf der Olympia-Schanze in Pyeongchang warten. Wegen zu starken Windes wurde das erste Sprung-Training der Nordischen Kombinierer im Alpensia Nordic Park abgesagt.

Frenzels Teamkollegen Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Björn Kircheisen waren erst am Samstagabend in der Olympia-Stadt angekommen. Der erste Wettkampf mit dem Springen von der Normalschanze findet am Mittwoch (07.00 Uhr/09.45 Uhr/MEZ) statt