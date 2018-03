Braunschweiger TSC tanzt auf Platz zwei hinter Ludwigsburg

Braunschweig Zum Abschluss der Bundesligarunde im Standard-Formationstanzen konnten die Braunschweiger Mannschaften ihren Heimvorteil nicht nutzen. Der BTSC landete am Samstagabend vor 800 Zuschauern in der VW-Halle auf dem zweiten Platz wie auch in der Gesamtabrechnung. Es siegte der vorher schon als...