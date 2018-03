U 21 setzt in Braunschweig ihre Mission Titelverteidigung fort

Die Idee, endlich mal wieder ein Fußball-Länderspiel nach Braunschweig zu holen, reifte schon 2013. „Von da an haben wir immer wieder gesagt, denkt doch mal an uns“, erinnert sich Stadionchef Stephan Lemke an Gespräche oder Treffen mit dem Deutschen Fußball Bund. Im Herbst 2017 sind die...